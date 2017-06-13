Железнодорожная станция во Франции станет музеем памяти жертв Холокоста

Заброшенную железнодорожную станцию города Питивье во Франции переоборудуют в мемориальный музей памяти жертв Холокоста. Во времена Второй мировой войны это место стало первым концентрационным лагерем для французских евреев, сообщает проект "Еврейские новости".

В мае 1941 года станция стала местом сбора для депортации около 3,5 тысяч французских евреев. Всех их затем уничтожили в Освенциме. На создание мемориала французские власти выделят несколько сотен тысяч евро.

В музее планируют проводить образовательные мероприятия.

Станция Питивье не использовалась в течение многих лет после Холокоста. При этом на ее территории до сих пор находятся те же подъездные пути, что и во времена Второй мировой войны.

Сейчас станция закрыта для посещения, но ее иногда открывают для проведения школьных экскурсий.