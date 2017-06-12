В Лос-Анджелесе в шабат закрыли три синагоги из-за сообщения о заминировании

В субботу, 10 июня, три синагоги Лос-Анджелеса были закрыты в связи с сообщением о заложенных в зданиях бомбах. Об этом сообщает Newsru.co.il со ссылкой на местное издание "The Jewish Journal".

Угрозы получили Университетская синагога в Брентвуде, а также две другие, расположенные в районе Уилшир. Полиция сообщает, что синагоги были закрыты около 08.00 в субботу и открыты в 12.45 этого же дня – после проверки, проведенной сотрудниками.

Предупреждения были посланы по электронной почте, а также путем взлома официальных сайтов. Ни в одном из зданий взрывных устройств обнаружено не было.

Ранее в этом году объекты еврейской инфраструктуры США получили более 150 сообщений с угрозами, который рассылал психически неуравновешенный житель Ашкелона, имеющий двойное, израильско-американское гражданство. Томпсон, как полагает следствие, пытался замаскировать свои действия, свалить вину на оставившую его женщину и представить себя жертвой оговора.

Томпсон был арестован 3 марта. В случае, если его вина будет доказана, подсудимому грозит до 5 лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов.

ФБР уточняет, что жертвами киберпреступника стали офисы ADL и еврейские общинные центры в Сан-Диего и Нью-Йорке, еврейские школы в штатах Нью-Йорк и Мичиган, а также Музей еврейской истории в Нью-Йорке.