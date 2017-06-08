В Каменец-Подольском на еврейском кладбище открыли парк развлечений

В Каменец-Подольском на кладбище в микрорайоне «Жовтневий», где похоронено 23 тысячи евреев, заработал парк развлечений. Об этом сообщает ВААД.

8 августа 1941 года в Старом городе немцы создали гетто, в которое переселили всё еврейское население города над Смотричем, а уже 27-28 августа нацисты начали массовые расстрелы. Было расстреляно около 12 тысяч евреев.

Кроме того, вблизи Каменца, на его северной границе (сейчас территория микрорайона «Жовтневий»), в августе 1941 года были расстреляны 7000 венгерских и словацких евреев, а в сентябре уже в самом городе нацисты убили ещё 11 тысяч евреев-иностранцев.

Сейчас на месте массовых расстрелов установлен небольшой мемориальный комплекс – четыре памятника с мемориальными досками.

Однако, на самом деле вся территория сегодняшнего парка в микрорайоне «Жовтневий» является большим кладбищем. В советские времена большинство могил были уничтожены, а остался только эта небольшая площадка. И на месте братских могил оказались батуты, тир и игровые площадки.

В 2015 году во время открытия в Каменце Мемориала жертвам Холокоста, губернатор Хмельниччины, а сейчас глава облсовета Михаил Загородний сказал: «Еврейская акция в Каменце-Подольском стала своеобразным рубиконом в политике уничтожения. Здесь впервые уничтожили не только мужчин евреев, а и женщин и детей. Нацистский молот жестокости начал кровавую жатву на полную мощь без разбора и милосердия. Вечная память погибшим». Но это не помешало установить атракционы на братской могиле.