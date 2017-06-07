В Кременчуге установят памятник Праведникам народов мира
15:26, 07 июня 2017Иудаизм
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Фото: telegraf.in.ua
В Кременчуге Полтавской области установят памятный знак Праведникам народов мира. Его разместят в парке Мира на месте массовых захоронений евреев, убитых нацистами и их пособниками во времена Холокоста, сообщает "Фелеграф".
По словам председателя комиссии по вопросам наименования объектов городского подчинения, секретаря горсовета Юрия Гриценко, мемориал оформят в виде камня с табличкой с фамилиями праведников. Список фамилий согласовали с представителями еврейской общины города.
Украина занимает 4 место по количеству Праведников народов мира после Польши, Нидерландов и Франции. Это звание получили более 2,5 тысяч украинцев.
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