Во Львове обсудят практику презентации истории еврейского народа в музеях мира
С 10 по 12 июля во Львовском историческом музее пройдет научно-практический семинар «Израильская музеология и лучшие практики презентации истории еврейского народа в музеях мира». Участниками мероприятия могут стать руководители и кураторы исторических и краеведческих музеев Украины, сообщает проект "Еврейские новости".
Основные вопросы, которые изучат студенты семинара:
История развития музейного дела Государства Израиль, музейные инновации и подходы к современной интерпретации истории еврейского народа;
Роль музеев в формировании национальной идентичности граждан Государства Израиль (на примере музея еврейского народа Beit Hatfutsot);
Современные музеи истории евреев (на примере музея польских евреев «ПОЛИН», Музея истории евреев в России и Еврейского музея и центра толерантности в Москве);
Украинско-еврейские отношения и вклад украинских евреев в развитие современной Украины в экспозициях и образовательных программах исторических и краеведческих музеев Украины;
Сотрудничество музеев Украины с архивами репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима.
Организаторы семинара — Киевский офис Института Кеннана, израильский благотворительный фонд «НАДАВ» и Львовский исторический музей.
Заявку на участие можно подать до 10 июня. Узнать больше о научно-практическом мероприятии можно здесь.