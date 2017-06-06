Во Львове обсудят практику презентации истории еврейского народа в музеях мира

С 10 по 12 июля во Львовском историческом музее пройдет научно-практический семинар «Израильская музеология и лучшие практики презентации истории еврейского народа в музеях мира». Участниками мероприятия могут стать руководители и кураторы исторических и краеведческих музеев Украины, сообщает проект "Еврейские новости".

Основные вопросы, которые изучат студенты семинара:

История развития музейного дела Государства Израиль, музейные инновации и подходы к современной интерпретации истории еврейского народа;

Роль музеев в формировании национальной идентичности граждан Государства Израиль (на примере музея еврейского народа Beit Hatfutsot);

Современные музеи истории евреев (на примере музея польских евреев «ПОЛИН», Музея истории евреев в России и Еврейского музея и центра толерантности в Москве);

Украинско-еврейские отношения и вклад украинских евреев в развитие современной Украины в экспозициях и образовательных программах исторических и краеведческих музеев Украины;

Сотрудничество музеев Украины с архивами репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима.

Организаторы семинара — Киевский офис Института Кеннана, израильский благотворительный фонд «НАДАВ» и Львовский исторический музей.

Заявку на участие можно подать до 10 июня. Узнать больше о научно-практическом мероприятии можно здесь.