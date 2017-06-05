На Киевщине вандалы повредили склеп еврейского праведника

В ночь на 4 июня в селе Гнатовка под Киевом повредили склеп еврейского праведника Мордехая Чернобыльского. Об этом сообщает bigmir.net со ссылкой на сайт Еврейской общины Киева.

Главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман заявил, что инцидент в Гнатовке стал очередным “в серии нападений и осквернений еврейских могил, культовых сооружений и памятников жертвам Холокоста в Украине“.

Он призвал правительство и правоохранительные органы обеспечить охрану еврейских объектов.

“К сожалению, эта печальная тенденция особенно усилилась в последние месяцы, что вызывает тревогу среди украинских евреев. Призываю правительство и правоохранительные органы Украины принять дополнительные меры по обеспечению безопасности еврейских объектов“, - говорится в заявлении.

Мордехай Тверской (Чернобыльский) - сын известного раввина Менахема Нахума, считается великим праведником. Евреи видели над головой рабьи “огненную корону святости“. Он был похоронен в 1837 году посреди поля к востоку от Киева. В 2015 году возле могилы Мордехая Чернобыльского был построен поселок для размещения еврейских беженцев с Восточной Украины, получивший название Анатевка. Фактически он находится в пределах села Гнатовка.