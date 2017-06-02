В Кропивницком в синагоге будут собирать одежду для нуждающихся

В Кропивницком (бывший Кировоград) при Большой хоральной синагоге в очередной раз состоится сбор одежды для Банка вещей для нуждающихся в воскресенье, 4 июня, сообщила координатор инициативы Елизавета Булгачова. Об этом сообщает "Кировоградская правда".

Как уточнила Елизавета, сейчас нужны большие размеры одежды и обуви.

"Летней одежды у нас много. Очень много людей просят обувь. У нас много джинсов, платьев, юбок, футболок, рубашек. Куртки мы отвезли в детский дом. Их давно не брали, они лежали без дела", – рассказала волонтер.

К тем, кто будет приносить вещи, организаторы обращаются с единственной просьбой – одежда должна быть чистой и пригодной.

Сбор одежды будет проходить с 13.00 до 15.00. В это же время, соответственно, будет происходить и выдача одежды.

Напомним, в феврале в Кропивницком открыли Банк вещей для нуждающихся. Там выдают бесплатно одежду тем, кто нуждается – малоимущим, многодетным семьям, переселенцам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и так далее. Детские вещи завозяв в детский дом.

Вещи принимают по адресу: ул. Виктора Чмиленко, 90/40 (синагога).