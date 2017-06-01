К Стене плача проведут канатную дорогу

Правительство Израиля одобрило проект канатной дороги к Стене плача, предложенный министром туризма Яривом Левиным. Маршрут пройдет через Масличную гору до Мусорных ворот, сообщает проект "Еврейские новости".

Стоимость строительства 1400-метровой дороги составит около 200 миллионов шекелей ($56 млн). Основную часть суммы выделит Министерство туризма. Канатная дорога будет перевозить 40 вагонов вместительностью до 10 человек со скоростью 21 км в час. Маршрут составят четыре станции - Старый вокзал, улица Мефакед, гора Сион и Западная стена. Проезд будет стоить так же, как и в обычном городском автобусе.

Канатная дорога решит проблему труднодоступности Стены плача. Расширение существующих маршрутов или прокладывание дополнительных наземных дорог к святыне невозможно из-за топографии Старого города. Канатная дорога станет доступным средством передвижения для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, она будет работать на экологически чистой электроэнергии.

Проект планируют запустить к 2021 году, но его реализация может осложниться из-за политического фактора, так как канатная дорога будет пересекать «зеленую черту». Помимо этого, некоторые жители Иерусалима не одобряют проект из-за нескольких десятков массивных опорных колонн, которые установят вблизи достопримечательностей.