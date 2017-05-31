Иудеи отмечают праздник дарования Торы

Иудеи 31 мая начинают отмечать один из главных праздников - Шавуот - праздник дарования Торы. Об этом сообщают "Факты".

Для определения даты праздника от второго дня Песаха отсчитываются 7 недель (шева шавуот). Он посвящен великому событию в жизни еврейского народа, произошедшему на 50-й день после исхода евреев из Египта и получившему название Синайское откровение. Тогда на горе Синай Творец даровал еврейскому народу Тору. Поэтому Шавуот называют праздником дарования Торы.

Есть и другое объяснение этого названия - от слова «клятва»: народ Израиля дал клятву быть верным своему Небесному Отцу, свято хранить Тору и соблюдать ее законы. А Всевышний поклялся, что не заменит избранный народ ни на какой другой.

Еще Шавуот называют праздником жатвы и первых плодов: в этот день в храм приносили по две халы, испеченные из муки первого обмолота пшеницы, и лучшие плоды нового урожая.

В дни Шавуот (вне Израиля этот праздник отмечается два дня) нельзя делать никакой работы, кроме приготовления пищи. В синагогах, украшенных зеленью, читают главу Торы, в которой говорится о ее даровании, текст десяти заповедей и рассказ о законах празднования данного события.

В праздничные дни категорически запрещено поститься. Традиционно едят молочную пищу, а также мясные блюда, в том числе пельмени особой, треугольной формы (Тора состоит из трех частей, она была дана народу, состоявшему из трех сословий, в третий месяц еврейского календаря). Но ни в коем случае нельзя смешивать молочную и мясную пищу.