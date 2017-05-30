Главный раввин Израиля - как поступать солдатам, когда поют женщины

Главный сефардский раввин Ицхак Йосеф разъяснил, как должны вести себя военнослужащие ЦАХАЛа на мероприятиях, где на сцене поют женщины, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на Cursorinfo.

Эта проблема в прошлом неоднократно приводила к скандалам, поскольку религиозным мужчинам запрещено смотреть на поющих женщин.

Раввин Йосеф разъяснил, что в такой ситуации военнослужащие не должны покидать помещения, а им следует снять очки, взять книгу и поднести ее как можно ближе к глазам, чтоб все видели, что они учатся, а не наблюдают за женщинами.

Йосеф сказал, что светские должны знать, как религиозное население уважает женщин, ведущих себя скромно. При этом он заявил, что армейский приказ слушать женский голос — странная команда.