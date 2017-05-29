В Ровенской области хотят восстановить Еврейское кладбище XV века
Городской совет Острога предложил восстановить функционирование Еврейского кладбища на территории крупнейшего парка города. Вопрос рассмотрят депутаты Ровенского областного совета на заседании, которое состоится 2 июня, сообщает проект "Еврейские новости".
Для реализации проекта необходимо отменить статус парка-памятника садово-паркового искусства местного значения Острожского парка, на месте которого более 600 лет располагалось Еврейское кладбище. Во времена СССР его ликвидировали и вместо могильных плит посадили деревья.
На территории парка захоронены ученые, писатели, а также тысячи евреев, погибших во второй мировой войне. Кроме того, здесь погребен известный религиозный и общественный деятель еврейской общины Речи Посполитой раввин Талмуд Шмуэль Эдельс.
Власти Острога надеются, что после реставрации кладбища в город будет приезжать больше туристов и паломников. Для них также планируют построить отель неподалеку от памятного места.