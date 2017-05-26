На Закарпатье состоится фестиваль еврейской культуры

Уникальный фестиваль "Еврейские дни на Закарпатье" состоится в Виноградове и Берегово с 8 по 11 июня. Об этом сообщает "Голос Карпат".

Среди мест проведения мероприятия есть и такие, которые еще ни разу не были открыты для широкой публики: концерт всемирно известного Камерного оркестра имени Мендельсона состоится в Виноградовской синагоге, которая и в своем полуразрушенном состоянии поражает.

Программа фестиваля:

8 июня 18.00 - На крыльях мелодий - церемония открытия, концерт Камерного оркестра имени Мендельсона в Виноградовской синагоге.

9 июня 17.00 - От души душе - вечнозеленые мелодии в синагоге Концерт между стенами береговской синагоги главного кантора Гергея Ногради в фортепианном сопровождении Нелли Тестер. Место проведения: Береговская синагога.

20.00 - Показ оскароносного фильма «Сын Саула». Место показа: Берегово, Зал имени Арнольда Гросса Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци II.

10 июня 16.00 - литература и гастрономия Эстер Рубин писательница, гастроблогер, будет читать отрывки из своего нового романа под названием "Байґель" (Рогалик). После презентации состоится дегустация собственных выпечек автора и местных кошерных вин. Место проведения: Берегово, Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II.

21.00 - Пришел из Мункача (Мукачево) / Фортепианный концерт награжденного премией Кошута Ференца Явори (Феди) (Будапешт Клезмер Бэнд). Место проведения: аула Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци II.

11 июня 18.00 - Еще не совсем вчера / еврейское народное творчество Трансильвании и Марамурешу. Место проведения: Береговская синагога.

21.00 - Когда первая звезда засияет. Концерт в исполнении оркестра Jazzrael и Андреи Малек. Место проведения: аула Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци II.

Участие в мероприятиях бесплатное.

Организаторы: Федерация еврейских общин Венгрии, Программа безграничной культуры, Благотворительный фонд «Шалом», Консульство Венгрии в городе Берегово, Город Берегово, Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II, Pro Cultura Subcarpathica.