В Иерусалиме археологи обнаружили важные свидетельства времен разрушения Второго храма

Управление национальных парков и Управление древностей проводят раскопки одной из главных улиц древнего Иерусалима, которая в период Второго храма вела из нижнего города к Храмовой горе. Археологи обнаружили свидетельства ожесточенных боев, которые шли здесь в 70 году нашей эры, во время осады Иерусалима войсками Тита, сообщает проект "Еврейские новости".

Раскопки ведутся под руководством археологов Управления древностей Нахшона Зантона и Моран Хаджби. Финансирует работы организация ЭЛАД, управляющая национальным парком «Град Давида». На данном этапе раскопан участок улицы длиной 100 метров и шириной около 7,5 метров.

Археологи обнаружили свидетельства ожесточенных боев, которые шли здесь в 70 году нашей эры, во время осады Иерусалима войсками Тита, сына римского императора Веспасиана. Осада закончилась разрушением Второго храма. Римлянам достались огромные трофеи.

В частности, были обнаружены камни, которыми римские баллисты обстреливали город, и наконечники стрел, которые использовали обороняющие Иерусалим евреи. Находки подтверждают описание, оставленное автором «Иудейской войны» Иосифом Флавием.

Улица вымощена крупным камнем, как было принято в городах Римской империи. Археологи датируют работы периодом после смерти царя Ирода Великого и до падения Иерусалима, предположительно – годами, когда прокуратором Иудеи был Понтий Пилат. Это свидетельствует, что Ирод был не единственным, кто занимался масштабными строительными проектами.

«В ближайшие 5 лет мы намерены завершить раскопки улицы на всем ее протяжении, продолжив работу, начатую европейскими и американскими археологами еще 100 лет назад. Мы ведем изыскания уже 4 года, после завершения работ улица будет открыта для широкой публики», – говорит главный археолог иерусалимского округа Юваль Барух.

С помощью современных методов археологических исследований ученые собираются установить, чем торговали в лавках, расположенных по обе стороны улицы, чем питались жители осажденного Иерусалима. Однако для этого и для ответа на другие вопросы потребуются годы методичной работы.