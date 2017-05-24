В Киеве проходит Международная конференция, посвященная трагедии Бабьего Яра

В Киеве проходит «Международная Молодежная конференция: Бабий Яр, – история, трагедия, предостережение». В конференции принимают участие представители молодёжных организаций из Украины и Германии, сообщает Ассоциация еврейских организаций и общин Украины.

Мероприятие поддержали Посольство Федеративной Республики Германии в Украине, Киевский Университет им. Гринченко и немецкая благотворительная организация «Акция искупления во имя мира».

К участию приглашена молодежь в возрасте от 18 до 35 лет.

В ходе конференции проходят лекции ведущих историков, круглые столы и тематические практикумы, а также предусмотрена экскурсионная и выставочная программа.

Конференция проходит в Киевском университете им. Бориса Гринченко.

Посмотреть программу конференции можно по ссылке.