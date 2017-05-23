Впервые в истории: Президент США посетил Стену Плача и храм Гроба Господня

Президент США Дональд Трамп стал первым действующим главой Белого дома, который посетил религиозные святыни Старого города Иерусалима - Храм Гроба Господня и Стену Плача, прямую трансляцию визита Трампа в Старый город вели израильские телеканалы, сообщают "Политические известия в Украине".

Из-за неурегулированного статуса этого места Трамп отправился по Старому городу без сопровождения руководства Израиля и Палестины. Он гулял в сопровождении своего советника и зятя Джареда Кушнера и раввина Стены Плача Шмуэля Рабиновича.

«Трамп вошел в историю как первый действующий президент США, посещающий Старый город и Стену Плача», - написал в Twitter бывший посол США в Израиле Дан Шапиро.

Президент США возле Стены Плача надел кипу и поместил свернутый клочок бумаги в щель в Западной Стене. Туда иудеи вкладывают молитвенные записки. О чем он просил в записке не известно.

После этого Трамп положил правую руку на стену и слегка покачивался некоторое время с закрытыми глазами.

Супруга президента Мелания и его дочь Иванка, принявшая иудаизм, посетили "женскую" часть стены.

Также лидер США побывал в храме Гроба Господня.

Ранее в Иерусалиме состоялись переговоры Трампа с израильским руководством.