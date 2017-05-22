Семья спасенного Шиндлером еврея передала в Освенцим личный архив

Семья польского еврея Владислава Рата, одного из спасенных Оскаром Шиндлером, передала свой архив в музей Освенцима. Коллекция включает 1893 документа и 29 фотографий, большая часть которых связана с уничтожением евреев Третьим Рейхом, а также с судьбой узников концлагерей и гетто, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на JTA.

Владислав Рат родился в 1924 году и вырос в Кракове. Его отец был убит в Освенциме, мать погибла в неизвестном месте. Сам Владислав и его сестра Дорота работали на фабрике Шиндлера и таким образом выжили. Рат умер в 1996 году. В музей архив передала его вдова Ева.

В архив входят 51 письмо, написанное узниками Освенцима, и четыре открытки, отправленные из концлагеря в Терезин.