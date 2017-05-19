На Книжном Арсенале-2017 часть тем будет посвящена иудеям

В Киеве с 17 по 21 мая продолжается VII международной фестиваль «Книжный Арсенал», и часть тем на встречах будет посвящена еврейской теме. Об этом сообщает проект "Еврейские новости".

В программе фестиваля несколько мероприятий в рамках программ «Я – Другой в зеркале» и уже традиционной серии диалогов «Обмен веществ», в которых примут участие еврейские лидеры и интеллектуалы Украины.

18 мая, 14.00 – 14.45

Сосотоялся круглый стол «Евреи Украины. От смерти к жизни». Организатор – издательство «Laurus». Учасники: Наталя Федущак, Ирина Славинская, Оксана Форостина, Леонид Финберг и Виталий Нахманович.

19 мая, 15 – 15.45

«Сами себе (не) чужие. Украинцы и евреи» Диалог Иосифа Зисельса с Изабеллой Хруслинской по поводу выхода в свет книги Иосифа Зисельса ««Ты откроешь мои уста. Иосиф Зисельс в разговорах с Изой Хруслинской». Организатор: издательство «Дух і Літера». Спецпроект Ирины Славинской «Я – Другой в зеркале».

21 мая, 18:00 – 18:45

«Обмен веществ». Иосиф Зисельс и Вахтанг Кипиани говорят о национальных общинах во время модернизации Украины». Спецпроект Ирины Славинской.

Сообщаем также, что обсуждение книги известного историка, эксперта по проблемам антисемитизма и ксенофобии в России и Украине, руководителя группы «Аналитика» Евроазиатского еврейского конгресса и Группы мониторинга прав нацменьшинств Конгресса национальных общин Украины Вячеслава Лихачева «От Майдана направо: Революция, война и ультраправые в Украине (2013–2016)» состоится:

21 мая, 18:30 - 20:00.

Учасники: Вячеслав Лихачев, Максим Буткевич, Сергей Гирик, Анна Гриценко, Андреас Умланд. Организатор: издательство «Критика».

***В центре внимания фестиваля – культурная модернизация, самообразование и популяризация чтения. «Книжный Арсенал» рассматривает книгу не только как интеллектуальный продукт и атрибут современного стиля жизни, но и как сферу для инноваций, активно взаимодействует с другими креативными индустриями», – отмечается в сообщении организаторов фестиваля.

В 2016 году фестиваль посетило более 93 тыс. человек, что стало своеобразным рекордом по количеству в мероприятиях книжной и литературной сферы в Украине. В этом году Книжный Арсенал представил расширенную международную секцию ярмарки и сцену «Кафе Европа».

На фестивале анонсировали участие свыше 50 известных писателей, литературных деятелей и художников из США, Канады, Великобритании, Японии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Германии, Франции, Польши, Латвии, Чехии, Грузии, Бельгии, Румынии и других стран. В этом году «Книжный Арсенал» начинает традицию приглашения в Украину крупных мировых литературных фестивалей. Первым гостем в рамках этой программы станет Бирмингемский литературный фестиваль (по инициативе Британского Совета в Украине).