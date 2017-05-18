В Еврейском музее Рима и в музее Ватикана проходит выставка истории меноры

В крыле Карла Великого Музеев Ватикана и в Еврейском музее Рима с 16 мая по 23 июля будет проходить выставка «Менора: почитание, история, мифы». Уникальная экспозиция является первым совместным проектом двух учреждений и рассказывает об истории семисвечника - меноры, священного символа еврейского народа, сообщает "Радио Ватикана".

Посетители могут увидеть около 150 произведений искусства, в том числе скульптуры, картины, библиотечные манускрипты и иллюстрации.

О выставке рассказали ее кураторы: искусствовед Франческо Леоне и Арнольд Нессельрат, представитель научных отделов и реставрационных лабораторий Музеев Ватикана.

«Менора является мифическим, легендарным семисвечником, который Господь на Синае повелел сделать Моисею в одном слитке из чистого золота: оригинал весил 35 кг. Менора имеет свою древнюю, легендарную историю, схожую со Святым Граалем. С X века до Рождества Христова золотой канделябр находился в Храме Соломона. Это святилище было разрушено вавилонянами и восстановлено народом Израиля после возвращения из вавилонского плена», - сказал Франческо Леоне.

Он также рассказал о других легендарных и мифических обстоятельствах, связанных с артефактом.

«Семисвечник был привезён в Рим генералом Титом в 71 году нашей эры, на следующий год после разрушения Иерусалимского храма. Однако из Рима менора исчезла навсегда, вероятно, после его разграбления вестготами Алариха или после нашествия вандалов Гейзериха, и, скорее всего, была увезена в Константинополь. С этого момента менора то появляется, то исчезает, порождая в Риме ряд легенд, мифов и невероятных событий, которые простираются вплоть до XX века. Таким образом, Рим является идеальным местом для проведения этой выставки», - сказал профессор.

Профессор Арнольд Нессельрат отметил, что на экспозиции в Музеях Ватикана и Еврейском музее Рима представлен слепок внутреннего барельефа из триумфальной арки императора Тита. На изображении запечатлён момент прибытия в Рим легендарной меноры, трофея из Иерусалима. Главный экспонат выставки - каменный монолит из израильского городка Магдалы, который был обнаружен только в 2009 году.

«Монолит покидает Израиль впервые, и это стало возможным благодаря Израильскому государству. Рельеф меноры на камне был сделан в те дни, когда оригинальный семисвечник ещё находился в Иерусалимском храме. На выставке представлена также христианская реконструкция меноры из итальянского святилища Ментореллы», - сказал профессор Нессельрат .

Профессор отметил, что канделябры с семью ветвями были для христианства знаком памяти о его еврейских корнях. Иудейский символ стал также христианским элементом, и эта важная идея прослеживается на всей выставке:

«В наше время, когда войны пытаются оправдать религиями, мы хотим показать, что религии не воюют друг с другом, но общаются между собой, - подчеркнул ватиканский учёный. - Из диалога может родиться нечто прекрасное и конструктивное. Я был очень рад увидеть плакат с менорой вблизи фасада собора Святого Петра; полагаю, что римская выставка, посвящённая меноре, глубоко символична. Для нас очень важен этот диалог, это сосуществование. Мы хотим прийти к обоюдному убеждению, что вполне возможно строить вместе, несмотря на различные точки зрения».