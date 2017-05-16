Во Львове открыли уникальную выставку еврейского наследия

Во Львовском историческом музее 15 мая открылась выставка «Раритеты еврейского наследия» в рамках фестиваля «LvivKlezFest-2017». Об этом сообщает "Дивись інфо".

Выставка посвящена памяти Максимилиана Гольдштейна - деятеля культуры Галичины I пол. XX ст. Как отмечают организаторы, он стоял у истоков создания первых коллекций иудаики в Львове и проблемы сохранения еврейской культуры и ее распространения.

«Нам очень приятно, что именно открытием этой выставки начинается фестиваль еврейской музыки. На выставке представлены более 150 уникальных раритетов. Они происходят из коллекций нашего исторического музея, музея истории религии, Национальной галереи искусств им. Возницкого, Львовской национальной научной библиотеки им. Стефаника и частных коллекций», - отметила научный сотрудник музея Татьяна Лозовая.

Среди раритетов, которые есть на выставке, деревянные скульптуры 17-18 века «Львы-иудеи», которые украшали Арон га-Кодеш в синагоге «Золотая Роза»; декорированы брачные контракты из Италии, датированные 18 ст., графика Яна Пиварского и другие.

Напомним, сегодня во Львове стартовал IX фестиваль еврейской музыки.