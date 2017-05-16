В Тунисе остров с древнейшей синагогой могут признать памятником UNESCO

Правительство Туниса потребует пересмотреть статус Джербы, небольшого острова в заливе Габес у средиземноморского побережья Африки, и признать его объектом мирового наследия UNESCO, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на французское новостное агентство AFP.

На этом острове много веков проживала крупная еврейская община, которая к настоящему времени почти полностью перебралась во Францию и Израиль. Там находится старейшая синагога Северной Африки, Эль-Гриба, куда религиозные евреи из Израиля, Европы и США совершают ежегодное паломничество в период праздника Лаг ба-Омер.

Министр культуры Туниса Мохаммед Зин эль-Абидин сделал это заявление в минувшее воскресенье, пишет 15 мая французское новостное агентство AFP.

В этом году на Джербу прибыло около 3.000 паломников, в связи с чем были предприняты чрезвычайно жесткие охранные меры – в свете эскалации террористической угрозы в отношении еврейских объектов в мире.

В прошлом месяце израильский Штаб по борьбе с террором опубликовал предупреждение об опасности путешествий в этот регион. Аналогичные рекомендации были изданы и в прошлом году.

Эль-Гриба находится в деревне Хара-Сегира, иначе называемой Эр-Рияд. Она была возведена в 586 году до нашей эры, нынешнее здание было реконструировано в XIX веке. В 2002 году террористы взорвали возле синагоги заминированный автомобиль, жертвами теракта стали более 20 человек. Всего в том году на остров Джербу прибыли 8000 еврейских паломников.