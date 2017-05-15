В старейшей синагоге Нью-Йорка произошел пожар

Здание старинной синагоги "Бейт Мидраш ха-Гадоль" на Манхэттене в Нью-Йорке, в США получило значительный ущерб в результате сильного пожара, вспыхнувшего накануне, сообщает УНН.

Пламя обрушило крышу синагоги, построенной в середине позапрошлого века гражданами России, которые переехали в США. "Бейт Мидраш ха-Гадоль" считается старейшей синагогой Нью-Йорка. Власти города не раз ставили вопрос о сносе здания.

Пострадавших нет. О причинах пожара пока не сообщается.

Как отмечается, в последнее время в США участились случаи нападения на еврейские кладбища. В частности, в апреле в Спрингфилде, штат Пенсильвания, вандалы осквернили около 30 могил на еврейском кладбище.

В феврале вандалы осквернили более 100 надгробий на кладбище Mount Carmel Cemetery в Филадельфии.