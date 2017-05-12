В Умани установили памятник еврейским детям, которых убили нацисты в 1942 году

В Умани открыли памятник еврейским детям, которых в апреле 1942 года убили нацисты. Мемориал расположили около братской могилы, в которой покоятся около тысячи детских останков, сообщает проект "Еврейские новости".

Церемония открытия памятной плиты состоялась 9 мая. На мероприятии присутствовали участники из Италии, Ирландии, Германии, Нидерландов и Украины. Они возложили игрушку на общую могилу. Деньги на создание и установку мемориала выделила голландская христианская организация.

В апреле 1942 года нацисты приказали главе гетто Хаиму Шварцу передать тысячу детей в возрасте от 3 до 10 лет, чтобы затем отправить их в детский дом. Шварц отказался исполнять приказ, поэтому 22 апреля нацисты и их пособники пришли за детьми сами. Тех, кто не мог оторваться от родителей, забирали вместе с семьей. Затем всю группу расстреляли в ближайшем лесу, а тела захоронили в заранее подготовленные ямы.

До начала Второй мировой войны в Умани проживало порядка 15 тысяч евреев. 10 тысяч из них были убиты нацистами в 1942 году.