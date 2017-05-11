В Черновцах вандалы разрисовали нацистской символикой памятник жертвам гетто

В Черновцах неизвестные разрисовали нацистской символикой памятник жертвам черновицкого еврейского гетто. Об этом сообщает издание "Молодой буковинец" со ссылкой на слова общественного активиста Ильи Хоча.

"Подскажите, люди добрые, как мне на это реагировать? Мне - черновчанину, политологу, председателю Черновицкой городской благотворительной еврейской общины "Мирьям" и наконец, автору идеи и организатору строительства мемориального комплекса памяти жертв черновицкого еврейского гетто", - написал на своей странице в Фейсбук Илья Хочь.

Вандалы расписали мемориальный комплекс нацистскими символами - свастикой и кодовым лозунгом "14/88" - символом неонацистов и белых расистов.