На Львовщину приехали более тысячи хасидов из Израиля, Великобритании и США

В город Белз, на Львовщине, приехали более 1000 паломников из Израиля, Великобритании, США во главе с главным раввином Роках из Израиля тремя чартерными рейсами. Об этом сообщает на своей странице в Фейсбук директор Центра «Еврейское возрождение» Мейлах Шейхет.

"Совместная молитва освятила память и места захоронений выдающихся праведников в городе Белз. Большая благодарность и уважение горожанам города Белз за доброжелательное содействие и работникам Львовского аэропорта за организованное быстрое оформление рейсов и пропуск паломников, за духовным направлением главного гаввина Мировых общины "Белз" раввина Роках, исследования и упорядочения ограждения кладбища провел Мейлах Шейхет, при поддержке городского головы Ивана Калиша", - выразил благодарность Мейлах Шейхет в соцсети.

По его словам, выдающаяся еврейская община Белза имеет целый квартал в Иерусалиме, где проживают духовные потомки и последователи плеяды выдающихся раввинов Рокеах из Белза.