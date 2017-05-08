Во Львове на территории еврейского кладбища будут строить гостинницу

Во Львове, на территории Нового еврейского кладбища ведутся подготовительные работы по строительству гостиницы. Об этом сообщает "Львовский портал" со ссылкой на слова директора «Еврейского возрождения» и Центра исследования Мелаха Шейхета.

«Еврейская община Львова и мира находятся в напряжении от запланированного Львовским городским советом воровства - передачей этой участка в оренду с целью застройки. В градостроительном обосновании указано, что эта территория является территорией захоронений. Опрротестование права еврейских захоронений на защиту предоставил Председатель ICOMOS Украины М. Гайда.Он отметил в Протоколе отдела охраны культурного наследия ЛОГА, “признать еврейское кладбище в существующих границах”. Существующие границы установлены Советской властью укоротили грани Нового еврейского кладбища и пренебрегли ответственностью за сохранность захоронений и историей еврейского народа, ведь именно там похоронены погибшие евреи от погрома 1918 г. за поддержку ЗУНР», - сообщил он.

Мелах Шейхет также добавил: «На этом же участке похоронены персоналии, такие как Глава Еврейского суда Галичины, Раввин Сасова, Раввин Олеська и много других. Таким образом ЛГС, горисполком и ICOMOS (международный орган) в лице Председателя отделения в Украине эксплуатируют от имени Украинского народа преступления Советской власти для работников, пренебрегают совестью и моралю ради собственных интересов. ЛОГА ничего не предприняла, чтобы защитить еврейские захоронения, это происходит во Львове, в Украине», - добавил он.