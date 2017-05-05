Иудеи Литвы и США считают, что еврейское кладбище – не место для музея

Вильнюсский дворец спорта, который построен в советское время на месте Шнипишкского еврейского кладбища, не может быть местом для музея истории литовских евреев. Об этом заявили представители еврейских общин Литвы и США, сообщает Ассоциация еврейских организаций и общин Украины.

«Еврейское кладбище – не место для музея. Мы думаем, что там могла бы быть своего рода презентация истории кладбища, людей, которые были там похоронены», – сказал представитель Американского еврейского комитета Эндрю Бэйкер.

Председатель общины литовских евреев Фаина Куклянски заявила, что в этом вопросе «мнение едино».

Ранее Американский Еврейский комитет (AJC) поддержал идею создания в Вильнюсе Музея истории евреев Литвы. Об этом заявил представитель этой неправительственной организации Сэм Клигер.

«Мы считаем, что это важная инициатива и с помощью правительства она может быть реализована. Несколько дней назад мы посетили Музей истории польских евреев в Варшаве ПОЛИН, он очень впечатляет. Есть множество еврейских музеев в Европе (…). Так что это было бы хорошее начинание, хорошее продолжение еврейско-литовских отношений, если бы такой музей появился в столице Литвы», – сказал он.

Клигер также подчеркнул, что посол Израиля в Литве Амир Маймон тоже выразил поддержку этой идее.

Глава правления AJC Харриэт П. Шлейфер подчеркнула, что музею стоило бы сконцентрироваться не только на Холокосте, но и на богатом историческом наследии литовских евреев. «Следует сконцентрироваться на истории с самого начала, через современность и (на проекции – BNS) будущее, а не просто уделить внимание Холокосту. Потому что история Литвы, без этих трагических событий, на самом деле богатая», – сказала она.

Создать музей истории евреев Литвы предложили премьер Саулюс Сквернялис и мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашис. Руководитель правительства подчеркнул, что новый музей должен быть сконцентрирован на богатой 600-летней истории евреев в Литве, а не на болезненных событиях Холокоста.

В советское время Дворец спорта был построен на месте действовавшего до XVIII века старинного Шнипишкского кладбища. На нем были захоронены многие выдающиеся деятели еврейской культуры.

Идея реконструкции Дворца спорта в свое время вызвала критику некоторых еврейских организаций. Они высказали обеспокоенность, что в здании будут проходить праздничные мероприятия, что будет нарушена еврейская традиция, которая запрещает тревожить покоящиеся в земле останки людей.