Во Франкфуртском ВУЗе открыли первую кафедру по изучению Шоа

Во Франкфуртском университете имени Иоганна Вольфганга Гете открыли кафедру, которая займется изучением истории Холокоста в Германии и других странах Европы. Это первая университетская кафедра по изучению Шоа в ФРГ, сообщает проект "Еврейские новости".

Открытие новой кафедры факультета истории и философии состоялось 1 мая. Ее возглавит доктор исторических наук, профессор Сибилле Штайнбахер, которого выбрали в ходе международного конкурса. Ученый также станет главой Института имени Фрица Бауэра. Учереждения занимается изучением преступлений национал-социализма и их воздействия на дальнейшие эпохи.

Помимо научной работы, в обязанности Штайнбахера также войдет общественная деятельность. Речь идет об изучении этических и моральных составляющих оправдания или отрицания Холокоста, которые в Германии преследуются по закону.

Для работы новой кафедры из бюджета федеральной земли Гессен ежегодно будут выделять 150 тысяч евро. Для Института имени Фрица Бауэра - 375 тысяч евро.