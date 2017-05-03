В Киеве состоялась премьера скандального спектакля "Холокост кабаре"

В Киеве состоялась премьера постановки «Холокост кабаре» о судебном процессе над украинцем Иваном Демьянюком, который в годы Шоа пособничал нацистам. Труппа сыграла спектакль дважды, так как сцена «Воздвиженка Артс Хауз» могла вместить только половину количества проданных билетов. Об этом сообщает проект «Еврейские новости» со ссылкой на страницу театра «Мизантроп» в Facebook.

Напомним, премьерный показ постановки по одноименной пьесе канадского драматурга должен был состояться 28 апреля в киевском концерт-холле Bel étage. Клуб находится напротив Центральной синагоги и главный раввин Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Рувен Асман воспринял вывеску «Холокост кабаре» как провокацию. Тогда организаторы спектакля извинились за недоразумение и опровергли антисемитский подтекст рекламы.

За два дня до мероприятия представители заведения Bel étage отказали театру «Мизантроп» в проведении спектакля. После инцидента труппе отказал ряд площадок, а также представители СМИ, аргументируя это тем, что «проведение спектакля в Киеве запрещено и у Службы безопасности Украины есть своя позиция по этому поводу».

Благодаря выставочному центру «Воздвиженка Артс Хауз» премьера состоялась в рамках запланированной даты. На мероприятии присутствовал автор пьесы «Холокост кабаре» Джонатан Гарфинкель. Постановка описывает события судебного процесса над украинцем Иваном Демьянюком, который в годы Второй мировой войны работал охранником в нацистских концлагерях и совершил ряд жестоких военных преступлений.