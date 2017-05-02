На Ивано-Франковщине установили место захоронения известного раввина

В Тысменице Ивано-Франковской области установили место захоронения раввина Якоба Копела Хасида. Он был дедом известного раввина Нахмана из Брацлава, могила которого находится в Умани, сообщает проект "Еврейские новости".

Международные представители еврейских общин сообщили властям города, что в ближайшем будущем к священному месту направится паломничество.

25 апреля Тысменицкий городской совет посетили представители еврейских общин области, Нью-Йорка, Иерусалима и Тель-Авива. Среди них были потомки раввина Якоба Копел Хасида. Участники делегации сообщили, что организуют поездки паломников в город как только на месте захоронения ребе установят памятную часовню.

Дата планируемой установки часовни памяти раввина Якоба Копел Хасида не уточняется. Мемориал разместят неподалеку от рынка, на месте которого находилось еврейское кладбище. Его разрушили в 1945 году в ходе Второй мировой войны. Именно там и был похоронен раввин.