В Тернополе вандалы оскрвернили памятник евреям-жертвам фашизма

16:16, 28 апреля 2017
Иудаизм
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Фото: vaadua.org

В Тернополе 27 апреля был совершен акт вандализма по отношению к памятнику евреям-жертвам фашизма, сообщает Ассоциация еврейских организаций и общин Украины.

Памятник облили грязным маслом.

Председатель ТОО "ЕО", ИРО города Тернополя Игорь Банзерук отмечает, что местные власти: СБУ и полиция, не хотят заниматься этим вопросом.

Игорь Банзерук также обратился ко всем представителям общественных организаций с просьбой помочь установить у памятника камеры наблюдения.

Напомним, что в ночь на 24 марта и в мае 2016 года  вандалы также обливали памятник краской.

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