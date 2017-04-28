В Тернополе вандалы оскрвернили памятник евреям-жертвам фашизма

В Тернополе 27 апреля был совершен акт вандализма по отношению к памятнику евреям-жертвам фашизма, сообщает Ассоциация еврейских организаций и общин Украины.

Памятник облили грязным маслом.

Председатель ТОО "ЕО", ИРО города Тернополя Игорь Банзерук отмечает, что местные власти: СБУ и полиция, не хотят заниматься этим вопросом.

Игорь Банзерук также обратился ко всем представителям общественных организаций с просьбой помочь установить у памятника камеры наблюдения.

Напомним, что в ночь на 24 марта и в мае 2016 года вандалы также обливали памятник краской.