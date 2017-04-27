В Киеве по просьбе еврейской общины демонтировали вывеску спектакля "Холокост кабаре"

В Киеве демонтировали вывеску спектакля «Холокост кабаре», которая размещалась неподалеку от Центральной синагоги Киева. Демонтажа требовала еврейская община Киева, сообщает "The Village Украина" со ссылкой на страницу в Facebook гловного раввина Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Рувен Асман.

Вывеска была установлена на здании заведения Bel étage Concert club, которое находится неподалеку от Центральной синагоги Киева (синагога Бродского). Это возмутило представителей еврейской общины столицы.

25 апреля утром главный раввин возмутился установкой вывески «в день памяти жертв Холокоста, в городе, где находится Бабий Яр, напротив центральной синагоги», и попросил убрать ее. Вывеску демонтировали в тот же день.

Bel étage Concert club на своей официальной сторанице в Facebook попросил прощения и опроверг подозрения о провокации.