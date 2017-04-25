Главный раввин Украины возмущен из-за спектакля "Холокост Кабаре"

Ужасом и провокацией, которую необходимо остановить, назвал показ спектакля "Холокост Кабаре" главный раввин Украины (Всеукраинский конгресс иудейских религиозных общин) Моше Рувен Асман. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook религиозного деятеля.

"Вот этот ужас (не нахожу слова как это назвать) повесили в центре Киева вчера, в день памяти жертв Холокоста, в городе, где находится Бабий Яр, напротив центральной синагоги! И продаются билеты на пятничный спектакль. Кому нужна эта провокация, я не знаю, но заявляю, что мы, еврейская община, сделаем все, чтобы убрать эту провокацию немедленно!", - написал главный раввин.

На фото видно название спектакля на фасаде здания, а на заднем плане - главную синагогу столицы.

Отметим, что "Холокост Кабаре" - сатирическая пьеса канадца Джона Гарфинкеля, посвященная жизни Ивана (Джона) Демьянюка, бывшего охранника нацистского концлагеря.

"Демьянюк стал символом, символом попытки найти виновных в кошмарах Второй мировой войны. Нацисты умирают, те, кто выжил, умирают. И это, возможно, последний такой суд. Это попытка Германии исправить ошибки, которые она допустила в прошлом", - считает автор пьесы Джонатан Гарфинкеля.

Напомним, 24 апреля в мире вспоминали жертв Холокоста. День катастрофы и героизма, приуроченный к годовщине восстания евреев в Варшавском гетто, которое произошло в апреле 1943 года в оккупированной нацистами Польше.