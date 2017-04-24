В Израиле сегодня отмечают День Катастрофы и Героизма европейского еврейства

Торжественная церемония, посвященная Дню Катастрофы и Героизма европейского еврейства, состоялась в Израиле на площади Борцов варшавского гетто. Об этом сообщает 9 канал израильского телевидения.

Эта дата отмечается ежегодно по еврейскому календарю 27 числа месяца нисана.

В этом году мероприятия проходят под девизом "Вспомнить черты их лиц". О пережитом в концлагере рассказала собравшимся на церемонию представитель переживших Холокост, глава общественного объединения репатриантов из Венгрии Эстер Мирон.

Выступивший на церемонии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отметил, что члены антигитлеровской коалиции знали о массовом истреблении евреев уже в 1942 году.

"В свете нового исследования выясняется ужасное: если бы державы действовали против лагерей уничтожения, в их силах было спасти около 4 млн евреев и миллионы других людей. Державы знали, но не действовали", - заявил Нетаниягу.

По его словам, "непостижимый и уникальный Холокост представляет собой сочетание трех факторов: необъяснимую ненависть к евреям, равнодушие мира перед зверствами нацизма и слабые стороны нашего народа в сочетании со слабостью в изгнании".

"Испарилась ли ненависть? Нет, она не исчезла. Ненависть к евреям направлена сейчас на еврейское государство. Новый старый антисемитизм распространен в западных кругах и в учреждениях ООН. Лицемерие взывает к небу", - сказал премьер-министр Израиля, добавив, что и в плане равнодушия мира к геноциду особых изменений не произошло.

"Хотя со времен второй Мировой войны не произошло трагедии, соизмеримой с Холокостом, но есть множество случаев, когда мир не предотвращал геноцид и массовые убийства: в Биафре, Камбодже, Судане и Сирии", - отметил он.

Сегодня в Израиле прозвучала 2-минутная траурная сирена Памяти, состоялась церемония зачитывания имен жертв Холокоста и траурная церемония в поминальном шатре у Музея Катастрофы "Яд Вашем", а в 17:30 у Музея состоится церемония с участием молодежных движений Израиля.

Мероприятия, посвященные Дню Катастрофы и Героизма, состоятся во многих израильских городах и поселках.