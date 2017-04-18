В Израиле умер раввин, который ранее был жестоко избит в Житомире

В Израиле умер 64-летний раввин Мордехай Дейч, который был избит в прошлом году в Житомире, сообщает издание IzRus.

На столичном кладбище на Масличной горе состоялась церемония похорон раввина Мордехая Дейча. Он скончался в субботу, 15 апреля в больнице "Шиба" в Тель ха-Шомере. Равин был госпитализирован там с момента прибытия в Израиль после нападения. В последние недели его состояние значительно ухудшилось. У раввина осталось жена и 11 детей.

Как сообщал портал IzRus, раввина — гражданина Израиля и Франции, нашли без сознания в пятницу, 7 октября 2016 года, возле железнодорожного вокзала в Житомире. Дейч находился в Украине с миссией — он планировал строительство объекта на могиле раби Шнеура-Залмана Бар-Баруха из Ляд, основателя движения ХАБАД в городе Гадяч.

Обнаруженный раввин был немедленно госпитализирован в реанимационное отделение областной больницы, где у него диагностировали тяжелые черепно-мозговые травмы и ножевые ранения. Затем Дейча эвакуировали спецрейсом в Израиль, в больницу "Шиба", где провели ряд операций.

16 октября были задержаны четверо подозреваемых в разбойном нападении - двое мужчин 21 и 40 лет от роду и две несовершеннолетние девушки в возрасте 13 и 16 лет. Они встретили потерпевшего израильтянина на вокзале, куда он прибыл из другого города и, по всей видимости, украинцы затеяли ссору с пожилым раввином, которая закончилась жестоким избиением. У Дейча отобрали дорогостоящий мобильный телефон и значительную сумму денег.

Портал IzRus отправил запрос в УМВД Житомирской области, попросив предоставить информацию о том, на каком этапе находится расследование по делу о нападении на раввина Дейча, подано ли обвинение в отношении подозреваемых в нападении.