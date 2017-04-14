Во Львове состоится Международный фестиваль еврейской музыки

Во Львове с 23 мая по 5 июня состоится VIII Международный фестиваль еврейской музыки «LvivKlezFest – 2016» под девизом «Еврейская музыка объединит мир во Львове!». Об этом сообщает Ассоциация еврейских организаций и общин Украины.

Фестиваль уже 8 лет подряд способствует возрождению еврейской культуры и развитию украинской галицкой мультикультурной столицы - города Львова.

За все годы существования он стал популярным и привлек внимание туристов со всего мира во Львов.

Клезмерская музыка – традиционная музыка восточноевропейских евреев. Это танцевальная музыка, музыка радости, счастья, под которую праздновали еврейские, украинские, цыганские, молдавские и румынские свадьбы.

Программа фестиваля разнообразна, и включает в себя экскурсии и выставки, уличные и камерные концерты и клубные вечера.

Узнать об истории еврейского квартала города Львова можно будет на медиа-экскурсиях с профессиональными гидами на русском и английском языках.

Финалом фестиваля будет грандиозный Гала-концерт мировых звезд клезмерской музыки в центре Львова под открытым небом.

Планируются выступления лучших клезмерских музыкантов современности:

Фрэнк Лондон и Lviv Jazz Orchestra (США-Украина)

Алан Берн (Германия) и Светлана Кундиш (Израиль)

Daniel Kahn & The Painted Bird» (Германия–США)

«Варнічкес/Varnitshkes» (Львов)

«Klezmafour» (Польша)

«Gefilte Drive» (Израиль)

«Ronen and The Jewish-Groove Project» (Израиль-Украина)

«SHO?! - Одесский клезмер бэнд» (Украина)

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