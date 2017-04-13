Главный раввин Израиля заявил, что все сигареты - кошерные на Песах

Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф заявил, что в пасхальные дни можно курить любые сигареты, вне зависимости от страны производства, сообщает проект "Еврейские новости".

Также раввин ответил на вопрос об импортных сигаретах, которые ввозят в Израиль из США без пометки о кашруте.

Йосеф основывался на текстах еврейских мудрецов, которые создавались еще до доказательства вреда табака учеными. Согласно им, сигареты можно курить в промежуточные дни Песаха даже если они были в контакте с чем-то квасным.

Не смотря на свое заявление, раввин все же добавил, что от курения лучше отказаться совсем. По его мнению, «некурящий получит 1000 благословений».