Главный раввин Израиля заявил, что все сигареты - кошерные на Песах
15:29, 13 апреля 2017Иудаизм
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Фото: echo.msk.ru
Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф заявил, что в пасхальные дни можно курить любые сигареты, вне зависимости от страны производства, сообщает проект "Еврейские новости".
Также раввин ответил на вопрос об импортных сигаретах, которые ввозят в Израиль из США без пометки о кашруте.
Йосеф основывался на текстах еврейских мудрецов, которые создавались еще до доказательства вреда табака учеными. Согласно им, сигареты можно курить в промежуточные дни Песаха даже если они были в контакте с чем-то квасным.
Не смотря на свое заявление, раввин все же добавил, что от курения лучше отказаться совсем. По его мнению, «некурящий получит 1000 благословений».
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