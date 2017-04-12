Президент Украины поздравил иудеев с праздником Песах

Президент Украины, Петр Порошенко, поздравил иудеев страны с праздником Песах. Приветствие опубликовано на сайте прес-службы Главы государства.

"Уважаемые соотечественники! Примите сердечные поздравления по случаю одного с найвеличайших еврейских праздников - Песаха. Радость свободы после длительной порабощения, которую несет в Себе этот праздник, глубоко символична и важна для кожного народа. Я убежден, что стойкость духа и искренняя вера в достойное будущее Украинского государства является залогом ее независимости и соборности. Желаю крепкого здоровья, благополучия, жизненного оптимизма, мира и семейного уюта. Веселого вам Песаха!", - отметил в поздравлении Петр Порошенко.

Напомним, иудейский праздник Песах продлится с вечера 10 по 18 апреля.