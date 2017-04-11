У иудеев началось празднование Песах

У иудеев всего мира началось празднование Песах. Праздник продлится с вечера 10 по 18 апреля. Песах, или Пасха - самый древний из еврейских праздников, он связан с одним из важнейших событий в еврейской истории - с Исходом из египетского рабства около 3300 лет назад, в 2448 году по еврейскому календарю, сообщает "Телеграф".

Праздник Песах отмечает цепь событий, вследствие которых евреи стали народом. Израильтяне пришли в Египет как одна семья - род Иакова, состоявший из семидесяти человек, а вышли как народ, насчитывавший шестьсот тысяч. Поначалу род Иакова был радушно принят в земле Гошен (одной из провинций Египта), но когда евреев стало "слишком много", к ним были приняты особые меры. На всех жителей страны была возложена трудовая повинность, на евреев - особенно тяжелая. Дома евреев прослушивались и досматривались, жен разлучали с мужьями, новорожденных мальчиков убивали.

Моше (Моисей) и был тем самым мальчиком, которому было суждено выжить и спасти свой народ. Удивительное стечение обстоятельств спасло его от неминуемой гибели от рук египтян и привело к тому, что воспитывался Моше во дворце фараона, но всегда ощущал себя частью своего народа. За убийство египтянина, избивавшего еврея, он был приговорен к смерти, бежал, много лет жил в странах Африки и Среднего Востока. Однажды, перегоняя стадо овец через Синайский полуостров, увидел горящий, но не сгорающий куст ("неопалимая купина"). Из огня раздался голос Всевышнего, повелевающего Моисею отправиться в Египет и вывести евреев из рабства.

Название "Песах" одни исследователи трактуют как "переход", исход из земли Египетской, другие связывают с историей праздника. Фараон не хотел отпускать евреев, и Бог наслал на Египет десять "казней": превращение нильской воды в кровь, появление несметного множества жаб, неодолимых полчищ вшей, диких зверей, падеж скота, язвы, гибель урожая от града и саранчи, сплошной трехдневный мрак и, наконец, гибель первенцев. Бог умертвил первенцев египтян, но пропустил ("песах" на иврите) дома евреев. Еще "Пе-сах" толкуется как "уста говорящие". Главная заповедь Праздника Песах - говорить, рассказывать об истории Исхода.

Песах - праздник весны - символизирует пробуждение природы, обновление мира и освобождение человека. Евреи должны были выбрать из скота, к которому они были приставлены в качестве пастухов (и который не погиб, как скот египтян), молодых агнцев, зарезать их, зажарить и съесть "с горькими травами и опресноками". Барашков, которые для египтян были священными животными, требовалось есть открыто, на глазах у египтян, а за несколько дней до этого необходимо было при свете дня пометить косяки дверей своих домов кровью этих баранов. А в ночь, когда в каждой семье египтян погибли первенцы, смерть обошла стороной все еврейские дома, помеченные таким образом.

Существует легенда, что перед Исходом не успели заквасить тесто, поэтому напекли пресных лепешек. Правда, есть свидетельства, что пастушеский праздник опресноков отмечали еще до Моисея. Но до сих пор маца - пресные лепешки, которые полагается есть в Песах, - напоминание о хлебе, который ели евреи, спешно покидая Египет. Спешка была не напрасной - египетская армия во главе с фараоном гналась за ними по пятам. Но на седьмой день Исхода Красное море расступилось перед евреями, а затем сомкнуло свои воды над головой египтян.

Праздник длится семь дней с 15 по 21 число весеннего месяца нисана по еврейскому календарю. Песах, так же как Суккот и Шавуот, - это праздник паломничества в Иерусалим для жертвоприношений. Празднование начинается 14 нисана вечером, когда вся семья и гости, пришедшие в дом, собираются за праздничным столом и читают Пасхальную Агаду - историю Исхода евреев из Египта. Эта трапеза называется "седер" («порядок» на иврите) и является важнейшей частью праздника. Пасхальный седер проводится в определенном, строго установленном порядке, где каждому действию отведено свое место и свое время. «В каждом поколении должен еврей смотреть на себя так, как будто он сам, лично вышел из Египта». Праздничная трапеза в миллионах еврейских семей во всех странах мира на протяжении веков, с соблюдением одних и тех же обычаев - это удивительное явление, помогающее понять, как удалось евреям остаться единым народом в условиях многовекового рассеяния.

День, следующий за пасхальным седером, - это первый день праздника. Для религиозных людей - это день молитвы и отдыха, когда запрещена всякая работа. Для светской части населения Израиля это выходной день, который принято проводить с семьей, друзьями, близкими. Далее следуют пять дней, так называемых полупраздников, когда часть учреждений работает полдня, а часть - не работает вовсе. И завершает пасхальную неделю еще один праздничный день. Израильтяне любят отдыхать и часто используют пасхальную неделю для поездок за границу всей семьей или же для путешествий по стране, устраивая пикники в многочисленных живописных ее уголках.