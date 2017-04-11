В Киеве стартовал мини-курс лекций о евреях в Древней Руси

В Киеве стартовал мини-курс Константина Бондаря «Ханаан на Днепре: евреи и еврейско-славянские контакты в Древней Руси», сообщает проект "Еврейские новости".

В рамках 4-дневного курса историк, востоковед, исследователь еврейско-славянских контактов и научный сотрудник Центра изучения еврейской диаспоры Тель-Авивского университета Бондарь воссоздаст историю одной из наименее исследованных еврейских общин средневековой Европы — евреев Древней Руси, которых также называют «ханаанитами» или «кенаанитами». Лектор рассмотрит как социально-культурные аспекты жизни ханаанитов, так и политико-экономические.

Бесплатные занятия проходят ежедневно с 10 по 13 апреля на территории НаУКМА. Узнать больше о курсе «Ханаан на Днепре: евреи и еврейско-славянские контакты в Древней Руси» можно по ссылке.

Организаторами мероприятия выступили НаУКМА, Украинская ассоциация иудаики и Центр исследований еврейской диаспоры имени Гольдштейна-Горен Тель-Авивского университета.