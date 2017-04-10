Стартовал флешмоб посвящен Песаху: сфотографируй мацу
11:35, 10 апреля 2017Иудаизм
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Фото: Voxpopuli.kz
Онлайн-журнал о еврейской жизни JewishNews.com.ua запускает флешмоб «Покажи свою мацу», который продлится в течение всего Песаха - с вечера 10 по 18 апреля включительно. Об этом сообщает проект "Еврейские новости".
Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram могут выкладывать фото мацы, блюд из нее и истории на Песах с хэштегом #покажисвоюмацу. Наиболее оригинальные снимки будут опубликованы на JewishNews после Песаха.
В акции могут принять участие как иудеи, так и представители любой национальности и вероисповедания, которые хотят поздравить евреев c Исходом из Египта.
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