Стартовал флешмоб посвящен Песаху: сфотографируй мацу

Онлайн-журнал о еврейской жизни JewishNews.com.ua запускает флешмоб «Покажи свою мацу», который продлится в течение всего Песаха - с вечера 10 по 18 апреля включительно. Об этом сообщает проект "Еврейские новости".

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram могут выкладывать фото мацы, блюд из нее и истории на Песах с хэштегом #покажисвоюмацу. Наиболее оригинальные снимки будут опубликованы на JewishNews после Песаха.

В акции могут принять участие как иудеи, так и представители любой национальности и вероисповедания, которые хотят поздравить евреев c Исходом из Египта.