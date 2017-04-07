7 синагог Львова, которых больше нет (фото)

До начала Второй мировой войны во Львове было более 100 синагог и молитвенных домов. Большинство из них были уничтожены нацистами во время немецкой оккупации города в 1941-1944 годах. Теперь во Львове только одна действующая синагога — «Цори Гилод» по улице Братьев Михновских, 4. Об этом сообщает проект "Еврейские новости".

1. Предместная синагога в Краковском предместье

Предместная синагога в Краковском предместье была оборонительным сооружением. 10 июля 1624 года Зигмунт III дал разрешение на ее строительство. В 1632 году построили основную часть здания с молитвенным залом для мужчин.

Предместную синагогу постоянно достраивали и реконструировали, поэтому ее вид менялся.

Культовое сооружение осенью 1941 года взорвали нацисты. Руины синагоги разобрали в конце 40-х годов.

Адрес: улица Сянская, 16.

2. Большая городская синагога

Большую городскую синагогу построили в 1801 году в стиле классицизм на месте готической синагоги 1555 года. Сохранились входы в синагогу - две полуциркульные арки, через которые можно попасть с улиц Староеврейской и Бр. Рогатинцев на площадь Арсенальную, где и находилась культовое сооружение.

В 1320 году на месте, где теперь располагается площадь Арсенальная, возвели древнейшую городскую синагогу - деревянную, и она сгорела в 1527 году. В 1555 году вместо старой возвели новую, готическую. Синагогу в класицистичному стиле строили 4 года - с 1797 по 1801 годы.

Большую городскую синагогу в 1943 году уничтожили нацисты.

Адрес: площадь Арсенальная.

3. Синагога «Золотая роза» (Синагога Нахмановича, Синагога «Туре Загав»)

Синагогу «Золотая роза» построили в 1582-1595 годах в ренессансном стиле по проекту архитектора Павла Счастливого (Paweł Szczęśliwy). Средства на ее сооружение дали львовские мещане-иудеи Нахмановичи (ben Nachman).

Настоящее название синагоги - «Турей Загав» («Золотые строки»), а «Турей Ройзел» - «Золотой Розой» ее называли в честь дочери Ицака Нахмановича. По легенде, именно Роза, согласившись стать женой короля, помогла еврейской общине получить разрешение на строительство синагоги, а потом покончила с собой.

В августе 1941 года синагогу разграбили, а в 1943 году ее вместе с Большой городской синагоги взорвали нацисты.

Адрес: улица Федорова, 27.

4. Синагога «Хасидим Шуль»

Синагога «Хасидим Шуль» - первая известная хасидская синагога Львова. Она Располагалась на углу нынешних улиц Лазневой и Сянской.

Деревянную синагогу построили в 1791 году для пригородных иудейских общин. Во второй половине XIX века на ее месте появилась каменная постройка.

В ноябре 1918 года, когда Львов заняли польские войска, в синагоге был совершен погром. 1919 году ее реконструировали.

В 1941 года она была уничтожена нацистами.

Адрес: на углу улиц Сянская и Лазневая.

5. Темпль

Львовская прогрессивная синагога — Темпль («храм») — стала первой синагогой реформированного типа в Галичине.

Ее возводили в 1843-1846 годах под руководством архитектора Иоганна Зальцмана, а образцом послужила городская синагога Вены.

Открыли это культовое сооружение, возведенное в класицистичному стиле, 18 сентября 1846 года. Ее несколько раз реконструировали, а летом 1941 (по другим данным, 1942) года гитлеровцы Темпль уничтожили.

Адрес: площадь Старый Рынок.

6. Синагога «Борах» («Зихрон Йосеф»)

Еврейская община «Зихрон Йосеф» начала строительство небольшой синагоги по проекту архитектора Анджей Ґоломб (Andrzej Gołąb) в 1897 году.

Культовое сооружение строили во дворе на ул. Заводской, 3. Община обошла постановление магистрата 1890 года, согласно которому для строительства новых синагог во Львове необходимо разрешение городской общины. Из-за этого после окончания строительства у «Зихрон Йосеф»" были проблемы с разрешением на использование синагоги в качестве молельного дома. Но все разрешилось.

Синагога «Зихрон Йосеф» тоже была уничтожена нацистами, а на ее разрушенных стенах до сих пор можно разглядеть традиционные еврейские надписи.

Адрес: улица Заводськая, 3.

7. Старокладбищенская синагога («Бейс-алмин юшон шил»)

Старокладбищенская синагога — одна из древнейших синагог еврейской части Краковского предместья Львова.

Она была отмечена на карте Львова 1766 года и находилась возле Старого еврейского кладбища.

Когда кладбище в 1855 году закрыли для захоронений, синагога продолжала действовать. В ней преимущественно молились жители Дома престарелых, посетители Старого кладбища и больные из Еврейского госпиталя.

«Бейс-алмин юшон шил» синагога была одним из центров благотворительной деятельности еврейской общины.

В 1942 году синагогу разрушили нацисты.

Адрес: улица Раппопорта, 2.