В Виннице открыли документальную выставку о спасении евреев во время оккупации Польши

В Винницком областном краеведческом музее открыли документальную выставку «Самаритяне из Марковой», которая рассказывает о польской семье Ульмов, сообщает Ассоциация еврейских организаций и общин Украины.

Трагическая история семьи стала толчком к созданию Музея поляков, отдавших свою жизнь, спасая евреев во время оккупации Польши нацистами в период Второй мировой войны.

«У каждого народа есть свои герои. У польского - это семья Юзефа Ульма. Гитлеровцы уничтожили всю его семью - жену Викторию, их шестерых детей и восьмерых евреев, которых они прятали. Это было сделано для того, чтобы запугать другие польские семьи, помогавшие евреям. За свой подвиг и человечность семья Ульмов удостоена звания «Праведников народов мира», которое присуждает Израильский институт Яд Вашем, чтобы отметить спасителей еврейского населения от нацистов. Свыше 6000 поляков были удостоены этого звания», - рассказала вице-консул Республики Польша в Виннице Войцех Мрозовски.

Несмотря на угрозу казни, Ульмы и многие другие семьи продолжали прятать у себя обреченных на уничтожение еврейских соседей. Подобные ситуации наблюдались и в Украине.

Кандидат исторических наук, заместитель директора Государственного архива в Винницкой области Фаина Винокурова рассказала, что во время оккупации на Винниччине были расстреляны и замучены 170 тысяч евреев, местных и депортированных из других регионов. И если кому-то и повезло спастись, то это только благодаря человечности украинцев, многие из которых также причислены к «Праведникам народов мира».

«Сегодня мы рассматриваем не просто страницу в истории, а большую психологическую проблему. Проблему человеческого выбора в экстремальных событиях нацистской оккупации. Цепочка эскалации является типичной, но не решающей, потому что нашлись люди, которые силой духа остановили это массовое уничтожение. На свой страх и риск. А это означает победу добра над злом. Сейчас в базе данных института Яд Вашем «Праведниками народов мира» являются выходцы из 44 стран мира. Украина занимает четвертое место по числу спасителей евреев, после Польши, Голландии и Франции. Но первой среди украинцев, кто получил это почетное звание, стала винничанка Елена Витер, спасшая десятки еврейских детей», - отмечает Фаина Винокурова.

Выставка продлится до 15 апреля.