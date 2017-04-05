Черновицкая еврейская община хочет вернуть бывшую синагогу, в здании которой теперь находится спортивный зал. Об этом сообщает "BukNews: Все новости Буковины" со ссылкой на страницу в Фейсбук общественного активиста Ильи Хотя.

Он прокомментировал новость из Сербии, где принят закон о возврате конфискованной еврейской собственности евреям.

"Очень показательно и по-европейски! Украина тоже должна двигаться в этом направлении! Пользуясь случаем, хочу обратиться к руководству города и области с предложением частично вернуть здания, которые принадлежали еврейской общине города Черновцы. Уважаемый Алексей Павлович, Черновицкая городская благотворительная еврейская община "Мирьям" просит рассмотреть возможность возврата Темпля (кинотеатра) и здания бывшей синагоги на ул. Адама Мицкевича (ныне спортивный зал)", - написал Илья Хочь.

В то же время, как сообщил активист, "Об Еврейском народном доме (Дворец культуры на Театральной площади) пока речь не идет".