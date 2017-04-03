Дуб, который спас евреев во время Холокоста, объявлен Европейским деревом года

Дуб, которому 650 лет, именуемый также дубом Юзефа, объявлен Европейским деревом 2017 года. Известен он еще и тем, что во время Холокоста спасал жизни евреям, сообщает Ассоциация еврейских организаций и общин Украины, со ссылкой на vesty.co.il.

Знаменитый дуб растет на территории села Вснева, в Подкарпатском воеводстве Польши. Раньше здесь располагалось имение Мицельских, которое считалось центром интеллектуальной и культурной жизни региона. Заезжал сюда художник Юзеф Мехоффер, который изобразил на одной из своих картин дуб, который позже начали именовать его именем. В 1930-х эта картина украсила банкноту в 100 злотых.

Директор местного музея Ulma Family Museum Якуб Павловски считает, что дуб спас жизни двум братьям, которые выбрались из гетто в Фрыштаке, находящемся неподалеку городе, где до войны проживала крупная еврейская община. Павловски считает, что это были сыновья Розалии Прозак. Но имена достоверно так и не установлены.

Павловски говорит, что дупло имеет два уровня. Нижний использовался для укрытия, а верхний – как наблюдательная точка.

Подведение итогов конкурса на звание Европейского дерева состоялось в Брюсселе. В голосовании приняли участие около 125.000 человек из всех государств ЕС. На почетное звание претендовали знаменитые деревья из 16 стран. Дуб Юзеф набрал больше всех – 17.597, опередив 500-летний валлийский дуб Бриммон (Brimmon) – 16.203 голосов. Третье место заняла чешская липа из села Липки – 14.813 голосов.

Конкурсы по определению лучшего дерева Европы проходят с 2011 года. Цель - подчеркнуть значение древних деревьев и привлечь внимание к охране окружающей среды.