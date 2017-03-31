В Днепре рассказали как и для чего пекут мацу

Воспитанники дошкольного отделения еврейской школы Днепра в преддверии праздника Песах, посетили знаменитую днепровскую мацепекарню, где присутствовали при изготовлении настоящей мацы-шмуры – мацы ручной работы, сообщается на сайте Днепровской еврейской общины.

Детям рассказали о всех тонкостях и нюансах изготовления мацы по технологии, не меняющейся на протяжении тысячелетий – ведь все процессы в мацепекарне проводятся вручную, со строгим соблюдением всех предписаний еврейского закона.

Мацу изготовляли для себя евреи накануне великого исхода. И в наше время такую же мацу, в воспоминание об Исходе, одном из ключевых событий истории человечества, едят евреи в ночь седера, исполняя заповедь и передавая память об исходе будущим поколениям.

«Посещение Днепровской мацепекарни "Тиферет а-мацот" накануне Песаха совершили все группы еврейского детского образовательного центра, ведь возможность самому увидеть этот удивительный процесс – важная часть подготовки к празднику. Каждый ребенок с особым волнением готовится к празднику, ведь мы традиционно организуем Седеры для семей, чьи дети посещают "Бейт Циндлихт". Дети ждут того момента, кода они с мамой и папой сядут за стол, зазвучит "Агада", наступит время "четырех вопросов" и афикомана, и вновь произойдут все чудеса Исхода», – рассказала заведующая «Бейт Циндлихт» Наталья Козаринская.