На сайте Общественного комитета для увековечения памяти жертв Бабьего Яра открыта виртуальная выставка «Бабий Яр: память на фоне истории», сообщает Ассоциация еврейских организаций и общин Украины.

Виртуальная выставка создана по материалам мультимедийной выставки, которая проходила в Музее истории в Киева с 15 сентября по 27 ноября 2016 года, посвященная 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Выставка имеет украинскую и английскую версии, является полностью интерактивной и сопровождается видеоэкскурсией на украинском языке.

Проект реализован Музеем истории города Киев и Общественным комитетом «Бабий Яр» при поддержке Украинского института национальной памяти и канадской благотворительной инициативы «Украинско-еврейская встреча».

Для создания выставки использованы также материалы из коллекций Всеукраинского еврейского совета и Музея «Героизм и Холокост», Центрального государственного кинофотофоноархива Украины имени Г. Пшеничного, Украинского национального информационного агентства «Укринформ», Национального музея истории Украины, Украинского центра изучения истории Холокоста, Центра исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства НаУКМА, Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины, Фонда имени Олега Ольжича, частных собраний.

Виртуальная выставка доступна по ссылке.