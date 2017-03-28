В Днепре проходит всеукраинская олимпиада по ивриту и еврейской литературе

В Днепре начался заключительный этап III Всеукраинской олимпиады по ивриту и еврейской литературе, которую проводит Министерство образования и науки Украины, сообщает сайт Днепропетровской еврейской общины.

Открытие олимпиады состоялось в центре «Менора», а сама олимпиада проходит на базе Международного гуманитарно-педагогического института «Бей Хана». Партнерами государственных структур – Департамента образования ОГА и Института последипломного образования, которым Министерство поручило проведение олимпиады, стали благотворительные, образовательные и общественные институции – Еврейская община Днепра, МГПИ «Бейт Хана», УИИХ «Ткума», Федерация еврейских общин Украины, ВААД Украины, еврейская школа Днепра, Университет Нобеля и другие.

Олимпиада проходит в два этапа, и каждая олимпиадная работа состоит их трех заданий – два по языку иврит, и одна письменная творческая работа по литературе. Все эти задания надо выполнить за пять часов.

Сразу после окончания времени, отведенного на олимпиаду, участники смогут ознакомиться с правильными ответами, а жюри приступит к подведению итогов, которые будут незамедлительно размещены на информационном стенде, чтобы каждый несогласный участник олимпиады мог подать апелляцию.

После рассмотрения апелляций и окончательных решений, в среду, 29 марта, в зале «BallRoom» состоится торжественное награждение, вручение подарков и церемония закрытия олимпиады с небольшим концертом.

Время, пока ученики пишут свои задания, сопровождающие участников учителя и представители различных еврейских образовательных учреждений проводят с пользой – например, в рамках круглого стола, обсуждающего актуальные проблемы преподавания иврита.