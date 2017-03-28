В Ковеле на территории бывшей военной части обнаружены надгробия еврейских захоронений

В Ковеле в конце минувшей недели во время выполнения подготовительных работ на территории бывшей военной части по улице Владимирской, где теперь ведется жилое строительство, были найдены десятки надгробий с еврейского кладбища. Об этом сообщает Евроазиатский еврейский конгресс со ссылкой на сайт Ковельской городской администрации.

По поручению городского головы Олега Киндера на место выехали представители городской власти, которые осмотрели находки и приняли решение: об установленных фактах сообщить Волынской религиозной общине прогрессивного иудаизма и рекомендовать собственнику земельного участка прекратить работы до согласования позиций.

Дальнейшие шаги будут обсуждены во время встречи с членами еврейской общины.