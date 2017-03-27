В Риме археологи обнаружили средневековое еврейское кладбище

Итальянские археологи обнаружили при раскопках средневековое кладбище еврейской общины Римы, ликвидированного в XVII веке. Участок с 38 могилами был обнаруженном во время перестройки стоящего на этом месте здания, сообщает jewish.ru со ссылкой на JTA.

Захоронения на глубине около 10 метров содержат непотревоженные останки и датируются XIV-XVII веками. По заявлению археологов, в большей части найденных могил были похоронены мужчины. На двух, по-видимому, женских скелетах были найдены золотые кольца.

О существовании средневекового еврейского кладбища в римском районе Трастевере было известно по древним картам и историческим источникам. Однако сам некрополь был уничтожен в середине XVII века по распоряжению Папы, в ходе строительства новых стен города. Еврейское кладбище было перенесено на другое место, и, в свою очередь, уничтожено фашистским режимом в 1930-е годы.