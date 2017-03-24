В Израиле задержаны подозреваемые в международных ложных угрозах еврейским центрам

В четверг, 23 марта, полиция Израиля сообщила о задержании 19-летнего жителя Ашкелона и его отца - в рамках международного расследования о телефонных угрозах, которые в течение последних месяцев поступали в еврейские центры и школы в США, Новой Зеландии, Австралии, в авиакомпании, а также учебные заведения в Израиле, сообщает сайт NEWSru.co.il.

По данным Антидиффамационной лиги, с 9 января только еврейские центры в США получили около 166 телефонных звонков и писем с угрозами.

Накануне операции по задержанию подозреваемых в Израиль прибыли сотрудники ФБР, которым, как сообщают СМИ, удалось отследить маршрут, по которому проходили звонки прежде, чем они попадали в телефонную сеть в Америке, и выяснить, что "электронные следы" ведут в Израиль.

Мики Розенфельд, отвечающий в пресс-службе полиции Израиля за работу с иностранными журналистами, заявил, что звонки с угрозами, которые получали еврейские центры по всему миру, были сделаны задержанным израильтянином. При этом он подчеркнул, что мотивы действий подозреваемых остаются неясными. Парень отказывается сотрудничать со следствием.

В ходе обыска в квартире подозреваемых были изъяты компьютеры, оборудование, позволяющее искажать голос, носители информации, а также антенна WiFi диаметром в полметра, которая позволяла подключаться к беспроводным сетям, находящимся на большом расстоянии от дома. Таким образом создавалось впечатление, что подозреваемый все время передвигается.

Преступник использовал различные методы на разных уровнях, чтобы затруднить его обнаружение. Звонки производились через интернет, а также использовались программы для изменения голоса.

Пресс-служба полиции также сообщила, что во время задержания подозреваемый оказывал сопротивление сотрудникам полиции и пытался выхватить оружие у сотрудницы правоохранительных органов.

Мировой суд Ришон ле-Циона продлил срок его задержания до 30 марта.